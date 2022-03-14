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Европарламент передавал письма посла Азербайджана армянской диаспоре

Европарламент передавал письма посла Азербайджана армянской диаспоре Европейский парламент путем передачи азербайджанских писем армянской диаспоре спровоцировал напряженность между ЕС и Баку.
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 12:37
Европарламент передавал письма посла Азербайджана армянской диаспоре
РИА "Новости"

Европейский парламент путем передачи азербайджанских писем армянской диаспоре спровоцировал напряженность между ЕС и Баку.

Как передает Report, об этом пишет Caliber.az cо ссылкой на бельгийский сайт Eureporter.co.

Пока Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине и готовность увеличить поставки газа в Молдову и Юго-Восточную Европу, представитель Азербайджана в ЕС и по совместительству посол в Бельгии Вагиф Садыгов разочарован тем, что Европейский парламент передает его депеши представителям армянской диаспоры.

У себя на странице в Twitter посол Азербайджана написал следующее: "Невероятно, но факт - как Европейский парламент целенаправленно мог передавать депеши азербайджанского посла представителям армянской диаспоры. Мне интересно, не передаются ли и другие письма, адресованные в Европейский парламент, где затрагиваются многие чувствительные вопросы, лоббистам и влиятельным группам как в самом парламенте, так и вокруг него".

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    Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Azərbaycan səfirinin məktublarını erməni diasporuna ötürüb
    Версия на английском языке EP leaked Azerbaijan diplomatic letters to Armenia diaspora

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