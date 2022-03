Европарламент передавал письма посла Азербайджана армянской диаспоре

Европейский парламент путем передачи азербайджанских писем армянской диаспоре спровоцировал напряженность между ЕС и Баку.

Как передает Report, об этом пишет Caliber.az cо ссылкой на бельгийский сайт Eureporter.co.

Exchange with @bayramov_jeyhun . Welcome Azerbaijan’s provision of humanitarian aid to the people of #Ukraine & readiness to expand gas deliveries to Moldova & south east Europe. EU remains committed to supporting efforts that could reduce tensions between Azerbaijan and Armenia. pic.twitter.com/ZVmbV5NHPL

Пока Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине и готовность увеличить поставки газа в Молдову и Юго-Восточную Европу, представитель Азербайджана в ЕС и по совместительству посол в Бельгии Вагиф Садыгов разочарован тем, что Европейский парламент передает его депеши представителям армянской диаспоры.