Европарламент передавал письма посла Азербайджана армянской диаспоре

Пока Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине и готовность увеличить поставки газа в Молдову и Юго-Восточную Европу, представитель Азербайджана в ЕС и по совместительству посол в Бельгии Вагиф Садыгов разочарован тем, что Европейский парламент передает его депеши представителям армянской диаспоры.
UNBELIEVABLE, BUT POSSIBLE: How @Europarl_EN deliberately leaked letters received from AZE ambassador to ARM diaspora. I wonder if other letters addressed to EP on many sensitive issues were similarly passed to lobbyist and pressure groups in and around EPhttps://t.co/vp7lJ1ZpoT
У себя на странице в Twitter посол Азербайджана написал следующее: "Невероятно, но факт - как Европейский парламент целенаправленно мог передавать депеши азербайджанского посла представителям армянской диаспоры. Мне интересно, не передаются ли и другие письма, адресованные в Европейский парламент, где затрагиваются многие чувствительные вопросы, лоббистам и влиятельным группам как в самом парламенте, так и вокруг него".