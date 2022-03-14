Европарламент передавал письма посла Азербайджана армянской диаспоре

Европейский парламент путем передачи азербайджанских писем армянской диаспоре спровоцировал напряженность между ЕС и Баку.

Европейский парламент путем передачи азербайджанских писем армянской диаспоре спровоцировал напряженность между ЕС и Баку.

Как передает Report, об этом пишет Caliber.az cо ссылкой на бельгийский сайт Eureporter.co.

Exchange with @bayramov_jeyhun . Welcome Azerbaijan’s provision of humanitarian aid to the people of #Ukraine & readiness to expand gas deliveries to Moldova & south east Europe.



EU remains committed to supporting efforts that could reduce tensions between Azerbaijan and Armenia. pic.twitter.com/ZVmbV5NHPL — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 12, 2022

Пока Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине и готовность увеличить поставки газа в Молдову и Юго-Восточную Европу, представитель Азербайджана в ЕС и по совместительству посол в Бельгии Вагиф Садыгов разочарован тем, что Европейский парламент передает его депеши представителям армянской диаспоры.

UNBELIEVABLE, BUT POSSIBLE: How @Europarl_EN deliberately leaked letters received from AZE ambassador to ARM diaspora. I wonder if other letters addressed to EP on many sensitive issues were similarly passed to lobbyist and pressure groups in and around EP https://t.co/vp7lJ1ZpoT — Vaqif Sadıqov (@VaqifS) March 11, 2022

У себя на странице в Twitter посол Азербайджана написал следующее: "Невероятно, но факт - как Европейский парламент целенаправленно мог передавать депеши азербайджанского посла представителям армянской диаспоры. Мне интересно, не передаются ли и другие письма, адресованные в Европейский парламент, где затрагиваются многие чувствительные вопросы, лоббистам и влиятельным группам как в самом парламенте, так и вокруг него".