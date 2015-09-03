 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Европарламент не направит миссию наблюдателей на выборы в Азербайджан

    Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Европарламент не направит делегацию по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Европарламента. 

    Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.

    Как ранее заявлял глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, азербайджанская сторона направила приглашения в международные организации, которые хотят наблюдать за ходом выборов в Азербайджане.

    В 2010 году мониторинг парламентских выборов в Азербайджане осуществляли наблюдатели ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента, СНГ и др. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi