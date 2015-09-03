Европарламент не направит миссию наблюдателей на выборы в Азербайджан

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Европарламент не направит делегацию по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Европарламента.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.

Как ранее заявлял глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, азербайджанская сторона направила приглашения в международные организации, которые хотят наблюдать за ходом выборов в Азербайджане.

В 2010 году мониторинг парламентских выборов в Азербайджане осуществляли наблюдатели ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента, СНГ и др.