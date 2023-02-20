Евронест отклонил подготовленную против Беларуси, Азербайджана и Грузии резолюцию

На заседании Бюро Парламентской ассамблеи Евронест был отклонен подготовленный против Беларуси, Азербайджана и Грузии проект резолюции, которую с особым рвением поддерживала армянская делегация.

На заседании Бюро Парламентской ассамблеи Евронест был отклонен подготовленный против Беларуси, Азербайджана и Грузии проект резолюции, которую с особым рвением поддерживала армянская делегация.

Как сообщает Report, хотя темой резолюции были ”политические заключенные“, в тексте содержался призыв к освобождению Азербайджаном якобы существующих ”заключенных армян“.

После логического объяснения и позиции азербайджанской, грузинской, украинской делегаций, несмотря на протесты армянской делегации, резолюция была отклонена единогласным решением участников.