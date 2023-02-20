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Евронест отклонил подготовленную против Беларуси, Азербайджана и Грузии резолюцию

Евронест отклонил подготовленную против Беларуси, Азербайджана и Грузии резолюцию На заседании Бюро Парламентской ассамблеи Евронест был отклонен подготовленный против Беларуси, Азербайджана и Грузии проект резолюции, которую с особым рвением поддерживала армянская делегация.
Внешняя политика
20 февраля 2023 г. 13:20
Евронест отклонил подготовленную против Беларуси, Азербайджана и Грузии резолюцию

На заседании Бюро Парламентской ассамблеи Евронест был отклонен подготовленный против Беларуси, Азербайджана и Грузии проект резолюции, которую с особым рвением поддерживала армянская делегация.

Как сообщает Report, хотя темой резолюции были ”политические заключенные“, в тексте содержался призыв к освобождению Азербайджаном якобы существующих ”заключенных армян“.

После логического объяснения и позиции азербайджанской, грузинской, украинской делегаций, несмотря на протесты армянской делегации, резолюция была отклонена единогласным решением участников.

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Версия на английском языке Euronest turns down Yerevan-backed resolution targeting Belarus, Azerbaijan, Georgia
Версия на азербайджанском языке Avronest-də Belarus, Azərbaycan və Gürcüstana qarşı hazırlanmış, Ermənistanın dəstəklədiyi qətnamə rədd edilib

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