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Еврокомиссар: ЮГК останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников газа, поставляемого в ЕС

Еврокомиссар: ЮГК останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников газа, поставляемого в ЕС Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по поставкам газа сопровождается расширением нашего дипломатического взаимодействия.
Внешняя политика
3 февраля 2023 г. 15:30
Еврокомиссар: ЮГК останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников газа, поставляемого в ЕС

Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по поставкам газа сопровождается расширением нашего дипломатического взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом сказала комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон, выступая 3 февраля в Баку на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Результаты последнего обязательного рыночного тестирования Трансатлантического трубопровода знаменуют начало удвоения текущей пропускной способности. Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по поставкам газа сопровождается расширением нашего дипломатического взаимодействия. Есть взаимная решимость превратить нынешний кризис в движущую силу экономических возможностей", - сказала она.

Подчеркнув, что нужно проанализировать, куда это партнерство приведет в будущем, комиссар ЕС сказала: "Пока мы наращиваем поставки энергоносителей, Южный газовый коридор останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников трубопроводного газа, поставляемого в Европейский Союз. И это также представляет потенциальную экономическую возможность для других стран Каспийского региона в плане объединения усилий с Азербайджаном для обеспечения новых рынков поставок газа".

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Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı: "Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında artan əməkdaşlıq diplomatik fəaliyyətimizin artımı ilə üst-üstə düşür"

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