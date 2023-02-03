Еврокомиссар: ЮГК останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников газа, поставляемого в ЕС

Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по поставкам газа сопровождается расширением нашего дипломатического взаимодействия.

Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по поставкам газа сопровождается расширением нашего дипломатического взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом сказала комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон, выступая 3 февраля в Баку на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Результаты последнего обязательного рыночного тестирования Трансатлантического трубопровода знаменуют начало удвоения текущей пропускной способности. Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по поставкам газа сопровождается расширением нашего дипломатического взаимодействия. Есть взаимная решимость превратить нынешний кризис в движущую силу экономических возможностей", - сказала она.

Подчеркнув, что нужно проанализировать, куда это партнерство приведет в будущем, комиссар ЕС сказала: "Пока мы наращиваем поставки энергоносителей, Южный газовый коридор останется одним из стабильных и конкурентоспособных источников трубопроводного газа, поставляемого в Европейский Союз. И это также представляет потенциальную экономическую возможность для других стран Каспийского региона в плане объединения усилий с Азербайджаном для обеспечения новых рынков поставок газа".