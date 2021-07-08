Еврокомиссар встретился с Самиром Нуриевым и Хикметом Гаджиевым

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в Азербайджан встретился с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым и помощником президента Азербайджана - руководителем отдела по вопросам вн

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в Азербайджан встретился с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым и помощником президента Азербайджана - руководителем отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом еврокомиссар написал в Twitter.

По его словам, стороны обменялись мнениями по реализации Экономического и инвестиционного плана.

“Мы также обсудили меры по реагированию на вызовы, связанные с COVID-19”, - написал О. Вархели.

Оливер Вархели в рамках своего турне по Южному Кавказу посетил Грузию 7 июля и Азербайджан 8 июля. 9 июля он посетит Армению.

Целью визита Вархели в страны региона является презентация Экономического и инвестиционного плана и обсуждение важных вопросов двусторонних отношений.