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Еврокомиссар встретился с Самиром Нуриевым и Хикметом Гаджиевым

Еврокомиссар встретился с Самиром Нуриевым и Хикметом Гаджиевым Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в Азербайджан встретился с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым и помощником президента Азербайджана - руководителем отдела по вопросам вн
Внешняя политика
8 июля 2021 г. 13:40
Еврокомиссар встретился с Самиром Нуриевым и Хикметом Гаджиевым

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в Азербайджан встретился с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым и помощником президента Азербайджана - руководителем отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом еврокомиссар написал в Twitter.

По его словам, стороны обменялись мнениями по реализации Экономического и инвестиционного плана.

“Мы также обсудили меры по реагированию на вызовы, связанные с COVID-19”, - написал О. Вархели.

Оливер Вархели в рамках своего турне по Южному Кавказу посетил Грузию 7 июля и Азербайджан 8 июля. 9 июля он посетит Армению.

Целью визита Вархели в страны региона является презентация Экономического и инвестиционного плана и обсуждение важных вопросов двусторонних отношений.

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Версия на английском языке ФотоEU Commissioner meets with Samir Nuriyev and Hikmet Hajiyev
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa İttifaqının komissarı Samir Nuriyev və Hikmət Hacıyevlə görüşüb

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