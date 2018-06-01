Еврокомиссар: Азербайджан - важный партнер ЕС

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан - важный партнер Европейского союза.

Как передает Report, об этом, выступая с лекцией в Университете АДА, заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер.

Он подчеркнул, что стороны успешно сотрудничают во многих сферах.

"Проект Восточного партнерства играет значимую роль в развитии отношений Азербайджан-ЕС. В частности, мы работаем над новым соглашением. Кроме того, торговый оборот между Азербайджаном и ЕС составляет половину всего объема торгового оборота Азербайджана", - добавил еврокомиссар.

Оттингер добавил, что нужда в традиционных видах энергии будет актуальной еще 10 лет, отметив, что Азербайджан с этой точки зрения нуждается в диверсификации своей экономики. По его словам, у страны есть большой потенциал в сфере альтернативных видов энергетики и туризма.

Он также подчеркнул важность открытия Южного газового коридора.

"Южный газовый коридор является очередным успехом отношений Азербайджана и Европы. Он призван обеспечить энергетическую безопасность Европы. Наше сотрудничество также нацелено на обеспечение региональной безопасности".