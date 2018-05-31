Еврокомиссар: Азербайджан и ЕС становятся ближе друг другу

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и ЕС налажено стратегическое партнерство, они становятся все ближе друг другу".

Об этом Report заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер.

Он напомнил, что в 2011 году был подписан документ, который инициировал начало Южного газового коридора, и, по его словам, в скором времени Европа будет получать газ из Азербайджана через территорию Грузии и Турции, и затем оттуда в Грецию, Болгарию, Западные Балканы и Италию.

"ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношении с Азербайджаном не только в области энергетики, но и в других сферах. Еврокомиссия также готова помочь в диверсификации экономики Азербайджана" - заявил еврокомиссар.

Говоря о проходящей в Баку конференции "Нефть и газ Каспия" Г. Оттингер отметил, что мероприятие достигло глобального масштаба. По его словам, это важная конференция для политиков и региональных игроков, а также место, где люди со всего мира могут встретиться и обсудить взаимовыгодные вопросы.