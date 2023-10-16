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​​​​​​​Еврейская община Азербайджана почтила память жертв ХАМАС в Израиле

​​​​​​​Еврейская община Азербайджана почтила память жертв ХАМАС в Израиле В Баку почтили память погибших в Израиле в результате атак ХАМАС более 1300 мирных граждан.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 11:40
​​​​​​​Еврейская община Азербайджана почтила память жертв ХАМАС в Израиле

В Баку почтили память погибших в Израиле в результате атак ХАМАС более 1300 мирных граждан.

Как сообщает Report, мероприятие с участием членов еврейской общины и других граждан Азербайджана прошла в Синагоге горских евреев в Баку.

Участники церемонии решительно осудили преступные действия ХАМАС, приведшие к гибели свыше 1300 граждан.

Глава религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев выразил солидарность с Израилем. По его словам, еврейская община Азербайджана выступает за выполнение совместных обязательств во имя мира.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в свою очередь отметил, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля: "Перед нами долгий и трудный путь. Но одно можно сказать точно: Мы победим".

После выступлений были прочитаны молитвы в память о жертвах атак ХАМАС в Израиле.

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Версия на английском языке ФотоJewish community of Azerbaijan commemorates victims of Hamas attacks on Israel
Версия на азербайджанском языке ФотоYəhudi icması və azərbaycanlılar İsraildə həlak olanların xatirəsini yad ediblər

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