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Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе

Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе Успехи Азербайджана раздражают Европейский Союз и, в частности, одного из ведущих его членов – Францию. А с приближением даты президентских выборов 7 февраля следует ожидать максимального внешнего давления на республику.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 17:15
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе

Успехи Азербайджана раздражают Европейский Союз и, в частности, одного из ведущих его членов – Францию.

Об этом Report заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов, комментируя заявления официальных лиц ЕС, государств, являющихся его членами, и некоторых других западных стран с критикой в адрес Азербайджана.

По словам эксперта, этот негатив также может быть связан с тем, что политики в этих странах подвержены влиянию армянского лобби.

"Неоднозначные комментарии в адрес азербайджанской судебной системы фактически созвучны с заявлениями армянской стороны, обвиняющей Азербайджан в "незаконных судах над армянами Карабаха", - сказал он, хотя речь идет о руководителях сепаратистского режима и людях, совершивших преступления против азербайджанского народа.

Политолог напомнил, что Москва всегда готова выражать поддержку Баку на политической арене. "Россия видела все, что происходит на Южном Кавказе. Москва и Баку – это партнеры, наши президенты находятся в отличных отношениях, что естественно, накладывает сильный отпечаток на дальнейшее развитие культурных и экономических связей между нашими странами", - подытожил Михайлов.

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Версия на английском языке Yevgeny Mikhailov: Azerbaijan's successes irritate some in the EU and the West
Версия на азербайджанском языке Yevgeni Mixaylov: “Azərbaycanın uğurları Aİ və Qərbdə bəzilərini qıcıqlandırır”

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