Эвелин Фаркас: США крайне обеспокоены по поводу неразрешенных конфликтов в регионе

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "США крайне обеспокоены по поводу неразрешенных конфликтов в регионе".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила находящаяся с визитом в Баку помощник заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

Она напомнила, что неразрешенные конфликты, помимо нагорно-карабахского, существуют на сегодняшний день также в Грузии, Украине, Молдове.

"Многие из этих конфликтов имеют нечто общее", - отметила Э.Фаркас.

Помощник замминистра обороны США выразила надежду на то, что нагорно-карабахский конфликт, также как и другие, "будет решен справедливым путем в рамках международного права".

Она отметила, что существующий сирийский конфликт, а также как следствие существующий на сегодня кризис с мигрантами в Европе, "напоминает нам, что это - трагедия людей".