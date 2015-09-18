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    Эвелин Фаркас: США крайне обеспокоены по поводу неразрешенных конфликтов в регионе

    Помощник замминистра обороны США выразила надежду на то, что они будут разрешены в рамках международного права

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "США крайне обеспокоены по поводу неразрешенных конфликтов в регионе".

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила находящаяся с визитом в Баку помощник заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

    Она напомнила, что неразрешенные конфликты, помимо нагорно-карабахского, существуют на сегодняшний день также в Грузии, Украине, Молдове.

    "Многие из этих конфликтов имеют нечто общее", - отметила Э.Фаркас.

    Помощник замминистра обороны США выразила надежду на то, что нагорно-карабахский конфликт, также как и другие, "будет решен справедливым путем в рамках международного права". 

    Она отметила, что существующий сирийский конфликт, а также как следствие существующий на сегодня кризис с мигрантами в Европе, "напоминает нам, что это - трагедия людей".

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