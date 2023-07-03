EU Reporter: Заявления Макрона - свидетельство его поддержки сепаратизма в Карабахе

Марсельское заявление Макрона — свидетельство его активной поддержки сепаратизма в Карабахе.

Предвзятые, односторонние и далекие от действительности заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в Марселе, растиражированные армянским лобби этой страны, с которым он встречался - свидетельство его активной поддержки сепаратизма в Карабахе.

Как передает Report, об этом говорится в статье аналитика Джеймса Вильсона в EU Reporter, который пытается понять, цели, преследуемые французским первым лицом.

Южный Кавказ - небольшое место, но здесь сталкиваются интересы нескольких сверхдержав. Сепаратистский анклав на оккупированной азербайджанской территории Карабаха, контролируемый российскими военными и населенный армянами, находится в центре регионального противостояния, которое выдыхается. В окончательном мирном разрешении очень заинтересованы ЕС и США. И США, и ЕС выступают посредниками в мирном соглашении.

При этом его не беспокоит, что поддержку сепаратизма в Карабахе не разделяет остальная Европа: "Я продолжу свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье, выполняющий эту повестку дня".

По мнению автора, вместо того, чтобы наладить порядок и спокойствие в своей стране, сотрясаемой волной протестов и погромов, Макрон занят политическими играми, которые могут "поджечь" и регион Южного Кавказа, являющийся источником энергоресурсов для всего Евросоюза.

"Эммануэль Макрон явно против мирного решения ситуации на Южном Кавказе",- говорится в статье,

Автор, анализируя СМИ, поясняет, что причиной такой позиции Макрона, которая идет вразрез с официальной политикой ЕС, является то, что Франция не желает победы Украины и регулярно общается с Кремлем в режиме "глубокого реверанса".

"Париж стремится к политической коалиции с русскими для усиления своего влияния на Кавказе",- отмечает "Цензор" - одно из крупнейших интернет-изданий Украины.

"Влиятельные силы во Франции смещают акценты на Азербайджан", - подчеркивает украинское интернет-издание Fakty.ua

Также автор считает, что вразрез с идей содействия мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией, действия Макрона только наносят вред этому процессу, что противоречит видению ЕС и Вашингтона.

"Макрон проводит на Южном Кавказе политику, противоречащую усилиям Вашингтона и Брюсселя по достижению мира",- пишет автор, приводя слова болгарского издания Actualno.

Израильское онлайн-телевидение i24, пишет аналитик, отмечает, что главным сторонником военно-политического решения Парижа по отправке оружия в Армению был сам президент Эммануэль Макрон.

Вильсон считает, что налицо очевидная антиевропейская деятельность Макрона, выгодная России, и если ЕС хочет защитить свою энергетическую безопасность, то его нужно остановить.