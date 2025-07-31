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Euronews опубликовал видеосюжет о III Шушинском Глобальном медиафоруме

Euronews опубликовал видеосюжет о III Шушинском Глобальном медиафоруме III ежегодный Шушинский Глобальный медиафорум, в котором приняли участие представители 52 стран, рассмотрел влияние искусственного интеллекта на СМИ, подчеркнув важность этики, медиаграмотности и глобального сотрудничества.
Внешняя политика
31 июля 2025 г. 20:32
Euronews опубликовал видеосюжет о III Шушинском Глобальном медиафоруме

III ежегодный Шушинский Глобальный медиафорум, в котором приняли участие представители 52 стран, рассмотрел влияние искусственного интеллекта на СМИ, подчеркнув важность этики, медиаграмотности и глобального сотрудничества.

Как передает Report, это следует из видеосюжета Euronews под названием "Искусственный интеллект в центре внимания на III Шушинском Глобальном медиафоруме".

"Настало ли время всем нам объединиться? Широкое внедрение социальных сетей, цифровых платформ и искусственного интеллекта (ИИ) приведет к серьезным последствиям, если мы не повысим уровень грамотности в области ИИ. Если мы не сделаем это прямо сейчас, мы будем ощущать последствия этого в течение последующих десятилетий", - считает старший преподаватель Школы бизнеса и креативных индустрий UniSC Карен Сазерленд.

В видеоматериале отмечается, что данное мероприятие собрало более 140 делегатов из 52 стран для обсуждения растущего влияния ИИ на представителей медиа. В ходе дискуссий обсуждались такие проблемы, как дезинформация, ответственное развитие ИИ и необходимость повышения медиаграмотности во всем мире.

Генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибой отметил, что ИИ - это одновременно и угроза, и возможность: "Он представляет собой угрозу, если используется неправильно, таким образом подрывая доверие общественности к СМИ, и возможность, если он используется для улучшения работы редакции и оптимизации некоторых процессов".

"III ежегодный Шушинский Глобальный медиафорум также продемонстрировал растущую роль Азербайджана и региона в целом в формировании глобальных нарративов, а также приверженность адаптации к ИИ и укреплению добросовестности СМИ", - говорится в видеоматериале.

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Версия на английском языке Euronews publishes material about 3rd Shusha Global Media Forum
Версия на азербайджанском языке "Euronews"da III Şuşa Qlobal Forumu haqqında material dərc edilib

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