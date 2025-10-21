Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Euronews: Азербайджан укрепляет связи с Ватиканом через реставрационные работы

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 19:21
    Euronews: Азербайджан укрепляет связи с Ватиканом через реставрационные работы

    Телеканал Euronews подготовил репортаж о визите первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Ватикан.

    Как сообщает Report, в материале под названием "Азербайджан укрепляет связи с Ватиканом через реставрационные работы в Святом Престоле" отмечается, что визит Мехрибан Алиевой стал важным шагом в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

    Подчеркивается, что официальные лица Ватикана высоко оценили роль Азербайджана в сохранении всемирного наследия и укреплении межрелигиозного диалога. В частности, Азербайджан поддерживает реставрацию исторических катакомб в Ватикане, а также строительство новой католической церкви в Баку.

    В материале говорится, что первая вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии проекта восстановления катакомб Комодиллы - древнего христианского комплекса IV века. Реставрация проводилась при поддержке Фонда Гейдара Алиева на основании договора, подписанного 4 марта 2021 года с Папской комиссией по священной археологии.

    Катакомбы, обнаруженные в XVIII веке и впервые исследованные археологами в 1900 году, содержат одни из самых ранних христианских артефактов и традиционно считаются местом захоронения раннехристианских мучеников Феликса и Адавкта. В Средние века они были важным местом паломничества для верующих. Для сохранения хрупких фресок и укрепления подземных стен реставрационные работы проводились с применением лазерных и нанотехнологических методов.

    Euronews отмечает, что во время визита Мехрибан Алиева встретилась с Папой Львом XIV, который подчеркнул важность межрелигиозного диалога с Азербайджаном. Также состоялась встреча с генеральным секретарем Государства-города Ватикан монахиней Рафаэллой Петрини. В знак дружбы и общего культурного наследия они посадили символическое гранатовое дерево.

    В Ватиканской апостольской библиотеке Мехрибан Алиева ознакомилась с редкими азербайджанскими рукописями, сохранение которых поддерживает Фонд Гейдара Алиева. Совместные проекты позволили оцифровать и защитить вековые тексты и карты региона.

    Кроме того, первый вице-президент посетила крупнейший в Европе детский исследовательский центр - госпиталь Bambino Gesù, где был подписан новый договор о сотрудничестве, который позволит азербайджанским врачам работать вместе с итальянскими коллегами над исследованиями генетических и редких заболеваний.

    "За пределами Рима продолжается строительство новой католической церкви в Баку, посвященной Святому Иоанну Павлу II. Секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер благословил место строительства и заложил первый камень в основание новой церкви в декабре 2024 года. От древних катакомб до современных строительных площадок сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом продолжает развиваться в контексте культурного обмена, научного сотрудничества и взаимного уважения", - отмечается в сюжете.

