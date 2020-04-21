EurActiv опубликовал видео о солидарности Азербайджана с ЕС в борьбе с СOVID-19

Ведущая медиа-компания EurActiv, функционирующая на территрии ряда европейских стран, поделилась видео центра Гейдара Алиева в поддержку стран Европы, наиболее пострадаших от пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, соответствующее видео было размещено на сайте издания.

Видео на веб-сайте EurActiv будет демонстрироваться в течение недели. Также стоит отметить, что данный ресурс широко популярен среди европейских политиков, институтов, общественных деятелей.

Напомним, ранее с целью поддержать пострадавшие от пандемии коронавируса страны мира на фасаде здания Центра Гейдара Алиева была размещена видеопроекция флага Европейского Союза.

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, Испании, России, Турции, Великобритании, США и Грузии.

Посол ЕС в Азербайджане также поблагодарил страну за солидарность в период распространения пандемии COVID-19.