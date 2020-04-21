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EurActiv опубликовал видео о солидарности Азербайджана с ЕС в борьбе с СOVID-19

EurActiv опубликовал видео о солидарности Азербайджана с ЕС

Ведущая медиа-компания EurActiv, функционирующая  на территрии ряда европейских стран, поделилась видео центра Гейдара Алиева в поддержку стран Европы, наиболее пострадаших от пандемии коронавируса. 

Как сообщает Report, соответствующее видео было размещено на сайте издания

Видео на веб-сайте EurActiv будет демонстрироваться в течение недели. Также стоит отметить, что данный ресурс широко популярен среди европейских политиков, институтов, общественных деятелей. 

Напомним, ранее с целью поддержать пострадавшие от пандемии коронавируса страны мира на фасаде здания Центра Гейдара Алиева была размещена видеопроекция флага Европейского Союза.

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, Испании, России, Турции, Великобритании, США и Грузии.

Посол ЕС в Азербайджане также поблагодарил страну за солидарность в период распространения пандемии COVID-19.

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