EU Reporter: Карабахский регион стал площадкой для международных форумов

Карабахский регион стал площадкой для международных форумов

С момента присоединения к Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Азербайджан зарекомендовал себя как активный участник, продвигающий важнейшие региональные проекты, в частности, в энергетике и транспорте.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье EU Reporter.

В материале напоминается, что Азербайджан уже дважды принимал саммиты ОЭС - 9-й саммит ОЭС состоялся в Баку в мае 2006 года, а 12-й - в октябре 2012 года. Однако наибольшее значение приобрел недавно прошедший 17-й саммит в Ханкенди.

"Саммит в Ханкенди особенно важен в контексте реинтеграции и восстановления Карабаха. После освобождения Карабахский регион стал площадкой для значимых дипломатических встреч и международных форумов", - отмечает автор.

Подчеркивается, что Азербайджан нацелен на углубление сотрудничества с ОЭС по всем ключевым направлениям экономики, в том числе по вопросам зеленого перехода и взаимосвязанности (транспорт и логистика). "В 2024 году товарооборот Азербайджана со странами ОЭС достиг $7,95 млрд, при этом наибольший объем торговли был с Турцией (77,1%). За ней следуют Иран (8,1%), Казахстан (5,9%) и Туркменистан (4,8%). Остальные партнеры - Узбекистан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Афганистан", - отмечает EU Reporter.

В статье подчеркивается, что углубление сотрудничества в рамках ОЭС имеет стратегическое значение, поскольку несколько членов ОЭС - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция также входят в Организацию тюркских государств (ОТГ), что еще больше связывает общие региональные интересы.

Кроме того, Азербайджан играет ключевую роль в транспортной связности региона. "Страна участвует в реализации таких региональных коридоров, как Международный транспортный коридор Север-Юг и Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс расширяет прямое сообщение Центральной Азии, Южного Кавказа и Европы, повышая геополитическую и геоэкономическую значимость Азербайджана. Этот проект снижает транспортные издержки и расширяет транзитные операции через Средний коридор Улучшенная инфраструктура и увеличение транзита грузов через эти коридоры значительно увеличат торговлю в регионах ОЭС. Все критические инфраструктурные проекты превратили страну в ключевой международный транспортный и логистический центр", - подчеркивает EU Reporter.