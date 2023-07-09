Это решение означает официальные похороны идеи "миацума" на международном уровне – МНЕНИЕ

"Решение Международного суда ООН означает официальные похороны армянского сепаратизма, поднявшего голову в конце 80-х годов прошлого века, и его идеи "миацума".

"Решение Международного суда ООН означает официальные похороны армянского сепаратизма, поднявшего голову в конце 80-х годов прошлого века, и его идеи "миацума".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

Депутат отметил, что в 2020 году азербайджанская армия разбила эту идеологию в пух и прах на поле боя: "А сейчас мы стали свидетелями окончательного поражения на международном уровне армянского сепаратизма, а также поддерживающих его государств и политических центров. Это решение также следует охарактеризовать как бесспорное торжество азербайджанской дипломатии. Принятие Международным судом такого решения, несмотря на отчаянные усилия врага, который находится на последнем дыхании после славной победы нашего народа и государства в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, означает, что 30-летняя авантюра подошла к своему логическому концу – краху".

"В течение 30-и лет весь мир закрывал глаза на эту несправедливость, игнорировал бедственное положение около одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и пытался вынудить нас смириться с потерей своих земель. Армения с помощью своих покровителей, "сестер" сумела избежать международной ответственности, совершила на наших исторических территориях, наряду с этническими чистками, такие преступные деяния, как незаконное заселение, экоцид, урбицид, фальсификация истории. При она считала, что азербайджанский народ смирится с этими горькими реалиями. Но Армения ошиблась. Наш народ, сплотившись вокруг своего лидера и армии, положил конец этой несправедливости. При этом следует осознавать, что в основе данного решения Международного суда лежит победа наших героев в Отечественной войне. Не будь ее, эта несправедливость продолжалась бы", - подчеркнул депутат.

По словам Э.Аллахвердиева, теперь ни у официального Еревана, ни у его покровителей, ни у сепаратистов не осталось веских аргументов. "Наша победа – реальность. Враг должен смириться с ней, а мир – принять ее. Функционирование Лачынского погранично-пропускного пункта является суверенным правом Азербайджана. Мы восстановили свои границы, которые признаны всем миром. С этой точки зрения было ясно, что Армения проиграет в суде. Однако они все равно подняли шумиху, обратились в суд и опозорились. На что они будут опираться в дальнейшем? Как говорится, кто сам падает, тот не плачет", - подытожил Э.Аллахвердиев.