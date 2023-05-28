Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ

Победа, достигнутая сегодня Турцией, – это не только ее победа, но и победа Азербайджана, всего тюркского мира. Народ Азербайджана, как и народ Турции, ждал этой победы.

Победа, достигнутая сегодня Турцией, – это не только ее победа, но и победа Азербайджана, всего тюркского мира. Народ Азербайджана, как и народ Турции, ждал этой победы.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, в братской стороне взяла вверх демократия.

"Империалисты, Иран, Армения и их покровители изо всех сил пытались предотвратить этот процесс, но им это не удалось. Попытки желающих превратить Турцию в Сирию или Ирак оказались тщетными. Сегодня турецкий народ сказал "нет" деятельности Кылычдароглу, которая далека от ценностей", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что президент Ильхам Алиев и народ Азербайджана верили в эту победу: "Мы знали, что народ Турции примет правильное решение".

Член Милли Меджлиса также указал, что сегодня в отношениях между Азербайджаном и Турцией начинается новый этап.

"Мы и дальше будем укреплять наши отношения, дружбу и братство. В результате усилий двух лидеров - президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана Азербайджан, тюркский мир закрепят свою победу, и наши отношения получат дальнейшее развитие. Сегодня каждый азербайджанец рад этой победе и успеху.

Сегодня все в Баку отмечают эту победу как победу азербайджанского народа. Да здравствует турецко-азербайджанская дружба! Поздравляем братскую Турцию с правильным выбором и правильным решением!", - добавил Джейхун Мамедов.