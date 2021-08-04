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Этибар Мирзоев: Всегда будем рядом с турецкими братьями

Этибар Мирзоев: Всегда будем рядом с турецкими братьями "Хочу отметить, что Турция и Азербайджан - братские страны. Мы всегда будем с нашим братом".
Внешняя политика
4 августа 2021 г. 02:04
Этибар Мирзоев: Всегда будем рядом с турецкими братьями
Этибар Мирзоев

"Хочу отметить, что Турция и Азербайджан - братские страны. Мы всегда будем с нашим братом".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Всегда будем рядом с турецкими братьями в горе, и в радости, следуя девизу "Один народ - два государства".

Турецкое государство - великий, сильный и героический народ. Эти лесные пожары будут предотвращены вместе с азербайджанскими братьями. Ваш лес не горит, горит наш лес", - сказал Э.Мирзоев.

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Версия на азербайджанском языке Etibar Mirzəyev: "Türk qardaşlarımız, can qardaşlarınız yanınızdadır"

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