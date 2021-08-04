Этибар Мирзоев: Всегда будем рядом с турецкими братьями

"Хочу отметить, что Турция и Азербайджан - братские страны. Мы всегда будем с нашим братом".

"Хочу отметить, что Турция и Азербайджан - братские страны. Мы всегда будем с нашим братом".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Всегда будем рядом с турецкими братьями в горе, и в радости, следуя девизу "Один народ - два государства".

Турецкое государство - великий, сильный и героический народ. Эти лесные пожары будут предотвращены вместе с азербайджанскими братьями. Ваш лес не горит, горит наш лес", - сказал Э.Мирзоев.