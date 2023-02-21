Замминистра: Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и спасателям в Турции

Психологи министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оказывают психологическую помощь спасателям в Турции.
Об этом командированному в Турцию сотруднику Report заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.
По его словам, действующие в городе Кахраманмараше мобильные полевые госпитали МЧС приняли около 1 500 пациентов.
"Наравне с медиками свою деятельность в Кахраманмараше продолжают и наши психологи. Они оказывают психологическую помощь пострадавшим в результате землетрясения и нашим спасателям, проводя с ними регулярные сеансы", - заявил замминистра.