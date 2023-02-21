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Замминистра: Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и спасателям в Турции

Замминистра: Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и спасателям в Турции Психологи Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оказывают психологическую помощь азербайджанским спасателям в Турции
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 12:59
Замминистра: Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и спасателям в Турции

Психологи министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оказывают психологическую помощь спасателям в Турции.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

По его словам, действующие в городе Кахраманмараше мобильные полевые госпитали МЧС приняли около 1 500 пациентов.

"Наравне с медиками свою деятельность в Кахраманмараше продолжают и наши психологи. Они оказывают психологическую помощь пострадавшим в результате землетрясения и нашим спасателям, проводя с ними регулярные сеансы", - заявил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Etibar Mirzəyev: "FHN-in psixoloqları Türkiyədə zərərçəkəkənlərə və xilasedicilərimizə yardımlar göstərirlər"

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