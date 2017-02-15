Глава межпарламентской группы дружбы призвал открыть посольство Эстонии в Азербайджане

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан Денис Бородич направил письмо министру государственного управления Эстонии Михаилу Корбу, в котором призвал открыть посольство Эстонии в Баку.

Как сообщает Report, в письме он отметил, что правительство своим основным приоритетом ставит присутствие Эстонии на международной арене. Д. Бородич выразил надежду, что его письмо поспособствует достижению этих целей.

В письме парламентарий также указал на заинтересованность обеих сторон в развитии экономических контактов, активизации торговли: "Потенциалом обладают сфера ИКТ, транспорт, текстильная, деревообрабатывающая и другие промышленности. Торговля между странами незначительна и основывается на экспорте эстонской продукции. В этом плане необходимо открыть посольство в Баку, так как Азербайджан уже шаг в этом направлении сделал".

Отметим, что Эстония имеет дипломатическое представительство в Баку, главой которого является Индрек Киверик.