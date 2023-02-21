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Эстонские депутаты: Решительно осуждаем массовые убийства в Ходжалы

Эстонские депутаты: Решительно осуждаем массовые убийства в Ходжалы Эстонско-азербайджанская парламентская группа Рийгикогу (парламента Эстонии) выражает глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 13:29
Эстонские депутаты: Решительно осуждаем массовые убийства в Ходжалы

Эстонско-азербайджанская парламентская группа Рийгикогу (парламента Эстонии) выражает глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте парламента Эстонии.

"Мы решительно осуждаем резню в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда было убито более 600 ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе много детей, женщин и стариков. Виновные в этих массовых убийствах должны быть привлечены к ответственности", - говорится в совместном заявлении членов парламентской группы дружбы.

"Мы считаем, что все страны региона имеют право на суверенитет и территориальную целостность, а также на нерушимость международно признанных границ. Мы признаем усилия Азербайджанской Республики по восстановлению региона и призываем различные общины к тесному сотрудничеству для достижения прочного мира и интеграции", - отмечается в заявлении эстонских депутатов.

Отметим, что парламентскую группу дружбы Эстония-Азербайджан возглавляет депутат Свен Сестер.

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Версия на азербайджанском языке Estoniyalı deputatlar: “Xocalıda törədilmiş kütləvi qətliamı qətiyyətlə pisləyirik”
Версия на английском языке Estonian MPs: 'We strongly condemn the Khojaly massacre'

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