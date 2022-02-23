Эстонские депутаты осудили Ходжалинский геноцид

Депутатская группа Рийгикогу (Парламента) Эстонии по межпарламентским связям с Азербайджаном распространила заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Депутатская группа Рийгикогу (Парламента) Эстонии по межпарламентским связям с Азербайджаном распространила заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В заявлении говорится, что депутатская группа разделяет скорбь азербайджанского народа в связи с Ходжалинской резней и выражает глубокие соболезнования: "Мы решительно осуждаем оккупацию Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, сопровождавшуюся убийством более 600 мирных жителей, включая большое число женщин, детей и стариков. Совершившие эту массовую резню преступники должны быть привлечены к ответственности".

Авторы заявления полагают, что все страны региона имеют право на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ.

"Мы желаем сторонам силы в восстановлении региона и призываем к тесному сотрудничеству между различными общинами. Мы выражаем поддержку усилиям Азербайджанской Республики по обеспечению стабильного мира, интеграции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий", - подчеркнули эстонские депутаты.

Отметим, что председатель Азербайджанского центра культуры в Эстонии Ниязи Гаджиев обратился в руководимую Свеном Сестером депутатскую группу с инициативой высказать мнение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Заявление размещено на официальном сайте Рийгикогу.