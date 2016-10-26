Эстония предложила провести очередной саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Эстонская сторона предлагает провести очередной саммит "Восточного партнерства" не в Таллине, как это планировалось, а в Брюсселе.

Как сообщает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Юрген Лиги.

"Мы предпочитаем провести саммит в Брюсселе, чтобы он не был вопросом только Восточной Европы, а чтобы к нему были сопричастны все государства ЕС. Нужно, чтобы это имело важность для всей Европы", - заявил Ю.Лиги, выступая в парламенте.

Как ожидается, саммит "Восточного партнерства" должен пройти во второй половине 2017 года, когда Эстония будет председательствовать в ЕС.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.