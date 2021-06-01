Эстония на месяц возглавила Совбез ООН

Эстония с 1 июня на месяц станет председателем Совета Безопасности ООН

Эстония с 1 июня на месяц возглавила Совет Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на Err.ee, основными приоритетами своего председательства Эстония назвала привлечение внимания к рискам для безопасности и важности обеспечения прав человека в мире.

Эстония также хочет способствовать улучшению ситуации в Афганистане, поскольку она вместе с Норвегией является главным переговорщиком по этой теме в Совбезе всемирной организации.

Председательство в Совбезе ООН ротируется между его постоянными и временными членами в алфавитном порядке, и каждая страна занимает этот пост в течение одного месяца.