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Эстония на месяц возглавила Совбез ООН

Эстония на месяц возглавила Совбез ООН Эстония с 1 июня на месяц станет председателем Совета Безопасности ООН
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 10:47
Эстония на месяц возглавила Совбез ООН

Эстония с 1 июня на месяц возглавила Совет Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на Err.ee, основными приоритетами своего председательства Эстония назвала привлечение внимания к рискам для безопасности и важности обеспечения прав человека в мире.

Эстония также хочет способствовать улучшению ситуации в Афганистане, поскольку она вместе с Норвегией является главным переговорщиком по этой теме в Совбезе всемирной организации.

Председательство в Совбезе ООН ротируется между его постоянными и временными членами в алфавитном порядке, и каждая страна занимает этот пост в течение одного месяца.

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Версия на английском языке Estonia takes up presidency of UN Security Council for 1 month

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