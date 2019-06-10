Глава Татарстана: Имеется большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

"Исторически наши народы очень близки. Мы продолжаем традиции наших предков".

Об этом российскому бюро Report в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Я часто бываю в Азербайджане, вижу как преображается страна. Недавно был на финале Лиги Чемпионов в Баку. Красивейший город, гостеприимные люди, вкусная еда", - сказал Минниханов.

По словам главы Татарстана, между республиками установились очень тесные, дружеские связи: "Мы много общаемся, много чему учимся друг у друга. Я желаю процветания Азербайджану во главе с президентом Республики. То, что он делает для своей страны, заслуживает уважения. Есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества и мы, конечно же, будем и дальше расширять контакты", - заключил политик.

Игбал Рустамов