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Глава Татарстана: Имеется большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

Есть потенциал для развития связей между Азербайджаном и Татарстаном

"Исторически наши народы очень близки. Мы продолжаем традиции наших предков". 

Об этом российскому бюро Report в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

"Я часто бываю в Азербайджане, вижу как преображается страна. Недавно был на финале Лиги Чемпионов в Баку. Красивейший город, гостеприимные люди, вкусная еда", - сказал Минниханов. 

По словам главы Татарстана, между республиками установились очень тесные, дружеские связи: "Мы много общаемся, много чему учимся друг у друга. Я желаю процветания Азербайджану во главе с президентом Республики. То, что он делает для своей страны, заслуживает уважения. Есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества и мы, конечно же, будем и дальше расширять контакты", - заключил политик.

Игбал Рустамов

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