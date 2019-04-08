Глава МИД Румынии: Существуют перспективы, связанные с членством стран "Восточного партнерства" в ЕС

"Существуют перспективы, связанные с вхождением в дальнейшем стран "Восточного партнерства" в Евросоюз".

Как сообщает грузинское бюро Report на ссылкой на Общественный телеканал Грузии, об этом до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил глава МИД Румынии Теодор-Виорел Мелешкану.

По его словам, ЕС поддерживает позитивные изменения в странах "Восточного партнерства". Так, эти изменения осуществляются не для стран, а для жителей указанных государств.

Глава МИД отметил, что для Румынии "Восточное партнерство" является одним из основных приоритетов: "Мы довольны включением в сегодняшнюю повестку вопроса подготовки к предстоящей в следующем месяце встрече министров. Мы и впредь поддержим идею, связанную с окончательным документом, который оценит 10-летнюю деятельность "Восточного партнерства". В документе отразятся проведенные значительные изменения в наших странах-партнерах. Документ также призывает партнеров продолжать свои усилия".