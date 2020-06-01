Замглавы МИД: Есть хороший потенциал для развития двусторонних отношений

Василий Боднар https://report.az/storage/news/efb4095052efe7069d03db14bb6002cb/ccbb3af2-274f-4a8a-973f-997b6fa45ca3_292.jpg

"В период пандемии Азербайджан оказал Украине большую поддержку. Выражаем глубокую признательность Азербайджану и руководству страны за это внимание. Это один из важных признаков развития наших двусторонних отношений".

Об этом в заявлении европейскому бюро Report сказал замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, Украина придает большое значение связям с Азербайджаном.

"Визит президента Владимира Зеленского в Баку, проведенные с президентом Ильхамом Алиевым обсуждения дают положительные результаты. Я уверен, что эта атмосфера внесет большой вклад в дальнейшее плодотворное развитие связей между двумя странами. Недавно состоялась встреча и с новоназначенным послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой. Мы также договорились о начале политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Мы выражаем взаимную поддержку на международном уровне. Считаю, что для дальнейшего развития украинско-азербайджанских отношений на любом уровне есть большой потенциал", - отметил замминистра.