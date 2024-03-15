Эспиноса: Надеюсь на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией до завершения COP29

Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса надеется, что до завершения COP29 Азербайджан и Армения заключат мирный договор.

Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса надеется, что до завершения COP29 Азербайджан и Армения заключат мирный договор.

Как сообщает Report, об этом она сказала на панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Эспиноса считает, что геополитические вопросы играют определенную роль в климатических изменениях.

"Вопросы окружающей среды выходят за пределы национальных границ стран. Эти вопросы будут тщательно рассмотрены на COP29. Возобновляемые источники энергии становятся все дешевле. Нам предстоит подумать о том, как финансировать переход к низкоуглеродной энергетике. Необходимо приложить совместные усилия для перехода от традиционной энергетики к возобновляемой", - сказала Эспиноса.

Представитель ООН считает, что должна быть разработана "дорожная карта" по сокращению до 2030 года выбросов углекислого газа, в которой была бы прописана роль каждой страны.