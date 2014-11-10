ЕСПЧ вынесет очередное решение по Азербайджану

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласит очередное решение по Азербайджану. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, граждане Азербайджана Азер Самедов, 1961 года рождения, и Ильгар Ибрагимоглу (Аллахвердиев), 1973 года рождения, обратились в суд с жалобой на роспуск общественного объединения за предположительно незаконное осуществление религиозной деятельности.

Деятельность Ассоциации "Ислам-иттихад", председателем и членом правления которой и являлись А. Самедов и И. Аллахвердиев, была прекращена решением районного суда Баку в 2003 году на основании обращения министерства юстиции страны. Тогда суд установил, что ассоциация занималась незаконной религиозной деятельностью, в связи с чем министерство юстиции трижды выносило ей предупреждения.

А. Самедов и И. Аллахвердиев обратились в ЕСПЧ с жалобой, что роспуск объединения был незаконным и является нарушением их прав.