Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил очередное решение по Азербайджану. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, граждане Азербайджана Азер Самедов, 1961 года рождения, и Ильгар Ибрагимоглу (Аллахвердиев), 1973 года рождения, обратились в суд с жалобой на незаконность роспуска общественного объединения "Ислам-иттихад".

ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 11-ой Европейской конвенции по правам человека (о свободе собраний и объединений) и вынес решение о выплате истцам 4000 евро за причиненный моральный вред и 2000 евро за затраты и расходы.

Деятельность Ассоциации "Ислам-иттихад", председателем и членом правления которой и являлись А. Самедов и И. Аллахвердиев, была прекращена решением районного суда Баку в 2003 году на основании обращения министерства юстиции страны. Тогда суд установил, что ассоциация занималась незаконной религиозной деятельностью, в связи с чем министерство юстиции трижды выносило ей предупреждения.