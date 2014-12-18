 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ЕСПЧ обнародовал очередное решение по Азербайджану

    Суд огласил решение по делу бывшего главы районного отделения полиции в Гяндже Н.Эфендиева

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал очередное решение по Азербайджану. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, 18 декабря оглашено решение по делу гражданина Азербайджана Натига Эфендиева 1957 года рождения, приговоренного к пожизненному заключению в 2001 году.

    Н.Эфендиев, бывший глава районного отделения полиции в Гяндже, признанный виновным в незаконном хранении оружия, обратился в Европейский суд с жалобой на несправедливое судебное разбирательство.

    ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 6 §§ 1 и 3 (D) (право на справедливое судебное разбирательство и право присутствовать при допросе свидетелей) и присудил истцу 4500 евро за нанесенный моральный вред. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi