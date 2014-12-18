Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал очередное решение по Азербайджану. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, 18 декабря оглашено решение по делу гражданина Азербайджана Натига Эфендиева 1957 года рождения, приговоренного к пожизненному заключению в 2001 году.

Н.Эфендиев, бывший глава районного отделения полиции в Гяндже, признанный виновным в незаконном хранении оружия, обратился в Европейский суд с жалобой на несправедливое судебное разбирательство.

ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 6 §§ 1 и 3 (D) (право на справедливое судебное разбирательство и право присутствовать при допросе свидетелей) и присудил истцу 4500 евро за нанесенный моральный вред.