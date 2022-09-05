Если мирный договор не будет подписан, Армения так и останется в тупике

"Минская группа изначально была мертворожденной".

"Минская группа изначально была мертворожденной".

Об этом Report сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров.

"Организация должна была заниматься урегулированием карабахского конфликта в предвоенные годы. Однако все эти годы Минская группа занималась не тем, чем была должна. А теперь, когда проблема решена, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате 44-дневной войны, Минская группа очнулась. То есть, когда было нужно, эта организация ничего не делала, точнее не хотела ничего делать. Интересно, что им нужно теперь?! Некоторые государства-члены Минской группы во имя своих интересов отбрасывают в сторону интересы Азербайджана. А мы должны думать в первую очередь о своих интересах. Мы за стабильный мир на Кавказе, и Азербайджан своими действиями неоднократно это доказывал. США и Франция снова говорят о Минской группе. Но они должны понять, что эта организация из-за своего бездействия уже в архиве истории”.

По словам депутата, Россия, одна из стран-сопредседателей группы, признала, что Минской группы больше нет:

"Однако Франция и США все еще упорствуют. Если сегодня между государствами-сопредседателями Минской группы существуют враждебные отношения, если они не могут решить междуусобные проблемы, как они будут решать проблемы Азербайджана?! Поэтому перспективы у таких инициатив нет".

Говоря о брюссельской встрече, председатель комитета добавил, что встреча состоялась уже в четвертый раз:

"У Азербайджана слова никогда не расходились с делами. Президент Азербайджана неоднократно отмечал, что мы готовы к миру. Мы выдвинули пять принципов и все эти пять условий Армения приняла. Но, к сожалению, как и всегда Армения пытается затянуть процесс. На этот раз стороны договорились в течение месяца создать рабочие группы и начать работу по подготовке текста мирного договора. Премьер-министр Армении Пашинян также провел заседание правительства и сказал, что хочет заключения мирного договора с Азербайджаном. Но если делаются подобные заявления, для чего эти попытки затянуть решение проблемы?!”

З.Аскеров подчеркнул, что рано или поздно этот мирный договор будет подписан, и это необходимо, прежде всего, для самой Армении:

"Потому что, если мирный договор не будет подписан, Армения снова останется в тупике. В этом случае у Армении нет никаких перспектив на будущее”.