Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подпи

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Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. Если мы этого добьемся, – я надеюсь на это, - то тогда на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси. Отметив, что страны Южного Кавказа могут начать сотрудничество в трехстороннем формате, глава государства подчеркнул, что оно может быть очень успешным во многих областях, в том числе в сфере транспорта, энергетической безопасности, торговли, взаимного инвестирования. "Сейчас наступил момент и считаю, что упустить этот шанс было бы большой ошибкой", - сказал президент Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке If a peace treaty is signed between Armenia and Azerbaijan, a completely new political situation will emerge in South Caucasus, President