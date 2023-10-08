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Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подпи
Внешняя политика
8 октября 2023 г. 15:14
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. Если мы этого добьемся, – я надеюсь на это, - то тогда на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что страны Южного Кавказа могут начать сотрудничество в трехстороннем формате, глава государства подчеркнул, что оно может быть очень успешным во многих областях, в том числе в сфере транспорта, энергетической безопасности, торговли, взаимного инвестирования. "Сейчас наступил момент и считаю, что упустить этот шанс было бы большой ошибкой", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на английском языке If a peace treaty is signed between Armenia and Azerbaijan, a completely new political situation will emerge in South Caucasus, President
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistanla sülh sazişi bağlansa, Cənubi Qafqazda yeni bir siyasi vəziyyət yaranacaq

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