Еще в одном американском штате 26 февраля объявлен "Днем памяти Ходжалы"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс подписал декларацию и объявил 26 февраля "Днем памяти Ходжалы" в штате, призвав его жителей почтить память жертв.

Об этом Report сообщили в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Согласно информации, в декларации Ходжалинская резня была резко осуждена как ужасная трагедия.

Отметим, что эта декларация является первым документом, принятым в штате Небраска в связи с Ходжалинской трагедией.

В документе говорится, что 24 года назад - 26 февраля 1992 года во время Ходжалинской резни были убиты более 600 гражданских, в том числе дети, женщины и старики. Было подчеркнуто, что организация Human Rights Watch назвала эту трагедию самой большой массовой резней в регионе.

Декларация также подписана государственным секретарем штата Небраска Джоном Гейлом. Таким образом, число штатов, признавших и осудивших Ходжалинскую трагедию, достигло 18.