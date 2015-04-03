​Еще пять граждан Азербайджана эвакуированы из Йемена

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Второй российский самолет доставил в РФ очередную группу эвакуированных из Йемена граждан России и других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на борту было 5 граждан Азербайджана.

Самолет приземлился на аэродроме Чкаловский (Московская область) спустя несколько часов после приземления первого самолета из Йемена. На нем прилетели около 150 человек. Это граждане России, Узбекистана, Таджикистана, Йемена, Белоруссии, Азербайджана, Польши, Киргизии, Украины.

Отметим, что первый самолет доставил из Йемена в Россию двоих граждан Азербайджана.