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Еще одного российского депутата предложено привлечь к ответственности за угрозы в адрес Азербайджана

Еще одного российского депутата предложено привлечь к ответственности за угрозы в адрес Азербайджана Еще один депутат Государственной Думы России, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин провокационно высказался в отношении Азербайджана. Свои угрозы против Азербайджана и Японии депутат озвучил в интервью российскому информацио
Внешняя политика
1 апреля 2022 г. 15:14
Еще одного российского депутата предложено привлечь к ответственности за угрозы в адрес Азербайджана

Еще один депутат Государственной Думы России, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин провокационно высказался в отношении Азербайджана. Свои угрозы против Азербайджана и Японии депутат озвучил в интервью российскому информационному агентству "Реалист".

Депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов заявил Report, что за словами депутатов Госдумы Михаила Делягина и Александра Шерина, высказанными ими несколько дней назад, и носящими провокационный и угрожающий характер в отношении Азербайджана, стоят определенные силы, которые пытаются подорвать отношения между нашей страной и Россией:

"Шерин утверждал, что некоторые государства, пользуясь возможностью в нынешней ситуации, пытаются обострить отношения с Россией, "шантажируя нас нерешенными территориальными вопросами". Прежде всего напомню тому депутату, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан, одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, обеспечил свою территориальную целостность. Также напомню, что 10 ноября 2020 года главы Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление. Было бы хорошо, если бы этот депутат вместо того, чтобы использовать угрожающие выражения в адрес Азербайджана, признал бы неуважительное отношение Армении к России и обратил бы внимание на пункт 4 трехстороннего заявления. Там отмечено, что российский миротворческий контингент должен быть размещен на этих территориях параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Но, к сожалению, эти обязательства до сих пор не выполнены".

Депутат напомнил, что А.Шерин в интервью пригрозил Азербайджану ракетами "Калибр" и "Искандер" :

"Интересно, что его заявление совпадает с тем, что сказал его коллега. Михаил Делягин также призвал ударить ракетами по нефтяной промышленности нашей страны. Александр Шерин своими высказываниями идет вразрез с подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением и декларацией "О союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Дж.Османов отметил, что Александр Шерин запомнился как политик, который время от времени выступает с антиазербайджанскими и антитурецкими заявлениями:

"В отношении этого депутата, как и его коллеги Михаила Делягина, подрывающего российско-азербайджанские отношения, пропагандирующего терроризм, выступающего с резкими заявлениями против Азербайджанского государства, должны быть предприняты шаги в правовой плоскости, его следует привлечь к юридической ответственности. Уверен, что против А.Шерина будут применены предусмотренные законом меры в связи с любой провокационной деятельностью, направленной против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana qarşı təhdid xarakterli fikirlər səsləndirən daha bir rusiyalı deputatın məsuliyyətə cəlb olunması təklif edilir

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