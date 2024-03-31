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Еще одна акция протеста пройдет в Новой Каледонии под лозунгом "Железный кулак"

Еще одна акция протеста пройдет в Новой Каледонии под лозунгом "Железный кулак" В столице Новой Каледонии (Нумеа) 2 апреля пройдет очередной протест против французского колониализма.
Внешняя политика
31 марта 2024 г. 12:30
Еще одна акция протеста пройдет в Новой Каледонии под лозунгом Железный кулак

В столице Новой Каледонии (Нумеа) 2 апреля пройдет очередной протест против французского колониализма.

Как сообщает Report, акция пройдет под лозунгом "Железный кулак" и на акции протеста будет отражен логотип "Бакинской инициативной группы".

Отметим, что автохтонное население Новой Каледонии – канаки – продолжает бороться за свои права. На всех последних акциях протеста в знак благодарности Азербайджану, помимо флагов Новой Каледонии, поднимаются плакаты с Государственным флагом Азербайджана, портретом президента Ильхама Алиева и изображением "Железного кулака".

На последней акции, состоявшейся 28 марта, протестующие пронесли государственный флаг Азербайджана к первом ряду и прикрепили его к трибуне. У некоторых участников акции на рубашках были изображены флаги Азербайджана и Канака.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada "Dəmir Yumruq" şüarı altında növbəti etiraz aksiyası keçiriləcək

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