Еще одна акция протеста пройдет в Новой Каледонии под лозунгом "Железный кулак"

В столице Новой Каледонии (Нумеа) 2 апреля пройдет очередной протест против французского колониализма.

В столице Новой Каледонии (Нумеа) 2 апреля пройдет очередной протест против французского колониализма.

Как сообщает Report , акция пройдет под лозунгом "Железный кулак" и на акции протеста будет отражен логотип "Бакинской инициативной группы".

Отметим, что автохтонное население Новой Каледонии – канаки – продолжает бороться за свои права. На всех последних акциях протеста в знак благодарности Азербайджану, помимо флагов Новой Каледонии, поднимаются плакаты с Государственным флагом Азербайджана, портретом президента Ильхама Алиева и изображением "Железного кулака".

На последней акции, состоявшейся 28 марта, протестующие пронесли государственный флаг Азербайджана к первом ряду и прикрепили его к трибуне. У некоторых участников акции на рубашках были изображены флаги Азербайджана и Канака.