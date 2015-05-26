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    Еще один глава государства поздравил президента Азербайджана

    Воспользовавшись случаем, выражаю Вам большое уважение и почет

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 мая - Дня республики. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Искренне поздравляю Вас с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

    По случаю знаменательного праздника желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - процветания и прогресса.

    Воспользовавшись случаем, выражаю Вам большое уважение и почет".

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