Еще один глава государства поздравил президента Азербайджана

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 мая - Дня республики. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Искренне поздравляю Вас с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

По случаю знаменательного праздника желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - процветания и прогресса.

Воспользовавшись случаем, выражаю Вам большое уважение и почет".