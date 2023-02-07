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Еще два самолета МЧС вылетят для помощи в Турцию

Еще два самолета МЧС вылетят для помощи в Турцию В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в Турецкой Республике идет подготовка для отправки в братскую страну еще двух самолетов с грузом помощи Министерства по
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 08:16
Еще два самолета МЧС вылетят для помощи в Турцию

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в Турецкой Республике идет подготовка для отправки в братскую страну еще двух самолетов с грузом помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Report, с одним из самолетов будет направлен мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и средствами. Госпиталь, состоящий из 4 функциональных отделений – приемно-распределительного, лабораторного, хирургического и интенсивной терапии, 3 вспомогательных контейнеров и 3 надувных модулей, обеспечивает надлежащие условия для обследования, операции и лечения наиболее тяжело раненых и больных.

В мобильном полевом госпитале будет работать профессиональный медицинский персонал МЧС. Больница оснащена всеми необходимыми лекарствами и препаратами.

На втором самолете будут отправлены палатки, постельное белье, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от разрушений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyəyə daha iki yardım təyyarəsi göndərir

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