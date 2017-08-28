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    Еще два азербайджанских и израильских города побратаются

    Делегация во главе с мэром города Тират-Кармель Арье Талем посетит Азербайджан© Report.az

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский город  Шемаха и израильский Тират-Кармель 5 сентября станут городами-побратимами.

    Об этом в интервью  Report  заявил руководитель Международной Ассоциации "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") Лев Спивак.

    В связи с этим делегация во главе с мэром Тирата-Кармеля Арье Талем посетит Азербайджан для подписания соответствующего соглашения с исполнительной властью города Шемахи.

    В состав делегации войдут также заместитель мэра, директор муниципалитета, а также члены "АзИз".

    По словам Л. Спивака, также ведется работа над тем, чтобы сделать городами-побратимами азербайджанский Исмаиллы и израильский Кирьят-Бялик.

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