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Еще 8 граждан Азербайджана депортируют из Германии

Еще 8 граждан Азербайджана депортируют из Германии Суд в Германии сохранил в силе решение о выдворении из страны 8 граждан Азербайджана Как стало известно европейскому бюро Report, минувшим днем в судебном управлении горда Деггендорф состоялся судебный процесс над азербайджанской семьей из 5 человек, п
Внешняя политика
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2 июля 2020 г. 09:50
Еще 8 граждан Азербайджана депортируют из Германии

Суд в Германии сохранил в силе решение о выдворении из страны 8 граждан Азербайджана. 
Как стало известно европейскому бюро Report, минувшим днем в судебном управлении горда Деггендорф состоялся судебный процесс над азербайджанской семьей из 5 человек, прибывшей за убежищем в Германию в 2016 году, и еще тремя азербайджанцами.
Суд оставил решение Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) в отношении 8 граждан Азербайджана.
Сообщается, что в связи с невозможностью из-за коронавируса исполнить первое решение о добровольном выезде из страны, выдворение граждан Азербайджана было отложено на неопределенное время. 
Незаконно прибывшие в Германию в 2019 году три гражданина Азербайджана также должны будут выплатить штраф в размере 500 евро.
Отметим, что до конца последнего квартала этого года ожидается депортация из Германии 4 000 соискателей убежища, включая азербайджанцев.

Версия на азербайджанском языке Almaniyadan daha 8 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya ediləcək

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