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Еще 184 гражданина Азербайджана вывезены из Украины

Еще 184 гражданина Азербайджана вывезены из Украины Еще один самолет с гражданами Азербайджана, эвакуированными в связи с ситуацией на Украине, прибыл в Баку.
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 20:30
Еще 184 гражданина Азербайджана вывезены из Украины

Еще один самолет с гражданами Азербайджана, эвакуированными в связи с ситуацией в Украине, прибыл в Баку.

Как сообщает Report, об этом начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

По ее словам, в страну были доставлены 184 пассажира, среди которых 7 младенцев: “1 295 наших соотечественников прибыли в Азербайджан семью чартерными рейсами”.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева AZAL ежедневно осуществляет эвакуационные рейсы для доставки соотечественников на родину. Эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатные.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynadan daha 184 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilib

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