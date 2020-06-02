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Еще 120 азербайджанцев эвакуированы из России

Еще 120 азербайджанцев эвакуированы из России

Сегодня еще 120 граждан Азербайджана вернулись из России на родину. 

Об этом в заявлении российскому бюро Report сказал вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов. 

"Российско-азербайджанскую границу уже пересекли 120 человек. Еще немало желающих вернуться в Азербайджан. Однако, нужно учитывать сложившуюся ситуацию и с пониманием относиться к трудностям", - отметил Э.Гусейнов. 

По его словам, на данный момент на границе с Россией находятся 619 человек, желающих перейти в Азербайджан. 

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