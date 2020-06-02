Еще 120 азербайджанцев эвакуированы из России

Сегодня еще 120 граждан Азербайджана вернулись из России на родину.
Об этом в заявлении российскому бюро Report сказал вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.
"Российско-азербайджанскую границу уже пересекли 120 человек. Еще немало желающих вернуться в Азербайджан. Однако, нужно учитывать сложившуюся ситуацию и с пониманием относиться к трудностям", - отметил Э.Гусейнов.
По его словам, на данный момент на границе с Россией находятся 619 человек, желающих перейти в Азербайджан.