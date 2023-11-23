Еще 10 стран могут присоединиться к открывшемуся в Баку Центру труда ОИС

К Центру труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут присоединиться еще 10 стран.

К Центру труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут присоединиться еще 10 стран.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе совместной пресс-конференции с заместителем генерального секретаря ОИС Ахмедом Сенгендо.

По словам министра, Устав Центра труда ОИС подписали 16 стран организации: "Еще 10 стран заявили о своем намерении присоединиться к центру. Председательство в Генеральной Ассамблее Центра труда ОИС было возложено на Азербайджан, а его заместителем была избрана Саудовская Аравия".

"Страны ОИС имеют большой потенциал. В рамках конференции были представлены успешные механизмы Азербайджана по эффективному развитию сферы труда и соцзащиты населения. Также была принята резолюция сессии министров стран ОИС. В ней были отмечены различные вызовы. Мы будем искать совместные решения по этим вопросам”, - сказал министр.