О нас

Еще 10 стран могут присоединиться к открывшемуся в Баку Центру труда ОИС

Еще 10 стран могут присоединиться к открывшемуся в Баку Центру труда ОИС К Центру труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут присоединиться еще 10 стран.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 17:45
Еще 10 стран могут присоединиться к открывшемуся в Баку Центру труда ОИС

К Центру труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут присоединиться еще 10 стран.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе совместной пресс-конференции с заместителем генерального секретаря ОИС Ахмедом Сенгендо.

По словам министра, Устав Центра труда ОИС подписали 16 стран организации: "Еще 10 стран заявили о своем намерении присоединиться к центру. Председательство в Генеральной Ассамблее Центра труда ОИС было возложено на Азербайджан, а его заместителем была избрана Саудовская Аравия".

"Страны ОИС имеют большой потенциал. В рамках конференции были представлены успешные механизмы Азербайджана по эффективному развитию сферы труда и соцзащиты населения. Также была принята резолюция сессии министров стран ОИС. В ней были отмечены различные вызовы. Мы будем искать совместные решения по этим вопросам”, - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İƏT Əmək Mərkəzinə daha 10 ölkə qoşula bilər

Самое важное

Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi