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ЕС запустил проект для поддержки вакцинации в странах Восточного партнерства

ЕС запустил проект для поддержки вакцинации в странах Восточного партнерства Европейский Союз запустил проект на сумму 35 млн евро для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства"
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 17:35
ЕС запустил проект для поддержки вакцинации в странах Восточного партнерства

Европейский Союз запустил проект на сумму 35 млн евро для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства".

Как сообщает Report, об этом написал комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархейи на своей странице в Twitter.

"Рад, что сегодня запустили инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства", - написал комиссар ЕС.

Согласно механизму, ЕС будет оплачивать доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", чтобы препараты стали доступнее.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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