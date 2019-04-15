ЕС запускает в Азербайджане региональный проект по борьбе с изменением климата EU4Climate при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и других партнеров.

Как сообщает Report, в Баку состоялась презентация данного проекта.

Исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти отметил, что в проекте участвуют все 6 стран программы Восточного партнерства и он нацелен на поддержку министерства экологии и природных ресурсов по борьбе с изменением климата и выполнения страной обязательств, взятых в рамках Рамочной конвенции об изменении климата.

По словам главы сектора по взаимодействию в странах Восточного партнерства, гендиректората ЕС по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения Европейской комиссии Майкла Руппа, проект откроет перед странами новые возможности по борьбе с климатическими изменениями.

"Проект будет осуществлен в течение 4 лет, общая сумма финансирования составит 8,8 млн евро. Азербайджану в рамках проекта выделено около 830 тыс. евро"-, сказал он. По словам М.Руппа важно, чтобы Азербайджан внес свои коррективы в этот проект, адаптировал его под регион. ЕС намерен помочь Азербайджану с усовершенствованием законодательства в этом направлении.

По словам советника представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти, Азербайджан и ЕС должны в скором времени подписать всеобъемлющее соглашение, в рамках которого сотрудничество между сторонами углубится во всех сферах, в частнсоти в борьбе с изменением климата.