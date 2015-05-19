Официальный представитель: ЕС высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ ЕС высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики, заявил официальный представитель ЕС в ходе пресс-брифинга во вторник, сообщает Report.

"Область энергетики, в частности, сфера нефти и газа, является долгосрочной сферой сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Наши отношения в этих сферах являются развитыми, и, думаю, у нас есть широкие возможности для расширения сотрудничества в вопросе энергодиверсификации", - сказал он.

Он напомнил, что Азербайджан на данный момент участвует в реализации таких проектов, как Южный газовый коридор, которые позволят транспортировку углеводородов в Европу.

"Кооперация в сфере энергетики вовлекает многие европейские компании, которые хотят сотрудничать с Азербайджаном", - подчеркнул европейский дипломат.

По его словам, вопрос энергодиверсификации Европы в контексте Азербайджана найдет свое отражение в документе Рижского саммита.