ЕС выразил соболезнования Азербайджану

Европейский союз (ЕС) выразил соболезнования Азербайджану, в связи вооруженным нападением на посольство в Иране.

Европейский союз (ЕС) выразил соболезнования Азербайджану, в связи вооруженным нападением на посольство в Иране.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефа Борреля Питер Стано.

"Нападение на дипломатические миссии и персонал абсолютно неприемлемо", - отметил он.

Питер Стано выразил соболезнования семье погибшего, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил надежду на то, что будет проведено объективное расследование и преступник будет привлечен к ответственности.