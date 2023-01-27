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ЕС выразил соболезнования Азербайджану

ЕС выразил соболезнования Азербайджану Европейский союз (ЕС) выразил соболезнования Азербайджану, в связи вооруженным нападением на посольство в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 21:23
ЕС выразил соболезнования Азербайджану

Европейский союз (ЕС) выразил соболезнования Азербайджану, в связи вооруженным нападением на посольство в Иране.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефа Борреля Питер Стано.

"Нападение на дипломатические миссии и персонал абсолютно неприемлемо", - отметил он.

Питер Стано выразил соболезнования семье погибшего, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил надежду на то, что будет проведено объективное расследование и преступник будет привлечен к ответственности.

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