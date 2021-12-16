О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана

ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана Совместная декларация, принятая странами-членами Восточного партнерства и ЕС на 6-м саммите Восточного партнерства (ВП) в Брюсселе, подтвердила поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности всех партнеров Восточного партнерства в
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 08:17
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана

Совместная декларация, принятая странами-членами Восточного партнерства и ЕС на 6-м саммите Восточного партнерства (ВП) в Брюсселе, подтвердила поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности всех партнеров Восточного партнерства в пределах международно признанных границ.

Как передает Report, стороны выразили поддержку добрососедским отношениям, мерам доверия, региональному сотрудничеству и укреплению транспортных связей в регионе Восточного партнерства.

Следует отметить, что эти пункты полностью соответствуют постконфликтной повестке дня Азербайджана.

Подчеркивается важность помощи пострадавшему от конфликта населению в регионе Восточного партнерства.

Приветствуется прогресс, достигнутый на переговорах между Азербайджаном и Европейским союзом по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению.

В то же время приветствуется завершение проекта Южного газового коридора. Отмечается, что Южный газовый коридор - это диверсификация источников и маршрутов газа в Европу.

Таким образом, Евросоюз выразил поддержку глобальному проекту, созданному при поддержке Азербайджана.

В документе подчеркивается важность равного использования вакцин всеми странами. Таким образом, ЕС фактически выразил поддержку позиции президента Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева против "привитого национализма".

Азербайджан не присоединился к пункту декларации по внутренним делам Беларуси. Таким образом, наша страна еще раз продемонстрировала, что для него уважение суверенитета стран, невмешательство в их внутренние дела - это красная линия. Азербайджан не приемлет политизированного подхода к правам человека, гуманитарным вопросам и двойным стандартам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycanın köməyi ilə ərsəyə gələn qlobal layihəyə və İlham Əliyevə dəstəyini ifadə edib

Другие новости из категории

По инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
ФотоПо инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
16 декабря 2021 г. 02:52
ЕС поддержит процесс реформ как в Азербайджане, так и в других странах Восточного партнерства
ЕС поддержит процесс реформ как в Азербайджане, так и в других странах Восточного партнерства
16 декабря 2021 г. 02:18
Работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершены на 90 процентов
Работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершены на 90 процентов
16 декабря 2021 г. 01:29
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Лидеры ЕС и стран Восточного партнерства назвали встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна крайне позитивным шагом 
Лидеры ЕС и стран "Восточного партнерства" назвали встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна крайне позитивным шагом 
16 декабря 2021 г. 00:33
Интервью Президента Ильхама Алиева испанской газете El Pais
Интервью Президента Ильхама Алиева испанской газете El Pais
15 декабря 2021 г. 23:15
Посол Казахстана встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса
Посол Казахстана встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса
15 декабря 2021 г. 19:48
Омбудсмен осудила нападение армянина на врача-азербайджанца в России
Омбудсмен осудила нападение армянина на врача-азербайджанца в России
15 декабря 2021 г. 19:32
Захарова: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС может активизировать взаимную торговлю
Захарова: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС может активизировать взаимную торговлю
15 декабря 2021 г. 19:13
Президент: Достигнуто полное согласие об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией.
Президент: Достигнуто полное согласие об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией.
15 декабря 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi