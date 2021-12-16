ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана

Совместная декларация, принятая странами-членами Восточного партнерства и ЕС на 6-м саммите Восточного партнерства (ВП) в Брюсселе, подтвердила поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности всех партнеров Восточного партнерства в

Совместная декларация, принятая странами-членами Восточного партнерства и ЕС на 6-м саммите Восточного партнерства (ВП) в Брюсселе, подтвердила поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности всех партнеров Восточного партнерства в пределах международно признанных границ.

Как передает Report, стороны выразили поддержку добрососедским отношениям, мерам доверия, региональному сотрудничеству и укреплению транспортных связей в регионе Восточного партнерства.

Следует отметить, что эти пункты полностью соответствуют постконфликтной повестке дня Азербайджана.

Подчеркивается важность помощи пострадавшему от конфликта населению в регионе Восточного партнерства.

Приветствуется прогресс, достигнутый на переговорах между Азербайджаном и Европейским союзом по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению.

В то же время приветствуется завершение проекта Южного газового коридора. Отмечается, что Южный газовый коридор - это диверсификация источников и маршрутов газа в Европу.

Таким образом, Евросоюз выразил поддержку глобальному проекту, созданному при поддержке Азербайджана.

В документе подчеркивается важность равного использования вакцин всеми странами. Таким образом, ЕС фактически выразил поддержку позиции президента Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева против "привитого национализма".

Азербайджан не присоединился к пункту декларации по внутренним делам Беларуси. Таким образом, наша страна еще раз продемонстрировала, что для него уважение суверенитета стран, невмешательство в их внутренние дела - это красная линия. Азербайджан не приемлет политизированного подхода к правам человека, гуманитарным вопросам и двойным стандартам.