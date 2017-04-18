ЕС выделил 90 млн евро для гражданских организаций Азербайджана за 10 лет

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ С 2007 года Европейский союз выделил 90 млн евро для 70 гражданских организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Законодательство Азербайджанской Республики по НПО и приведение их в соответствие со стандартами Европы" заявила глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, эти деньги были выделены на различные проекты, такие как трудоустройство женщин в сельской местности, тренинги журналистов и работников социальных структур. Она добавила, что ЕС намерена продолжить сотрудничество в этом направлении.

Посол сообщила, что ЕС открыл финансирование на уровне 10,5 млн евро на такие проекты, как образование и трудоустройство на местах: "Эти проекты идут на благо азербайджанского гражданского общества".

М. Мард поблагодарила Администрацию президента, министерство юстиции и парламент за сотрудничество.